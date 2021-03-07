Проскурякова в компании Пугачевой поздравила россиян с первым воскресеньем весны

Москва, 7 марта. Певица, супруга композитора Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — опубликовала в Instagram снимок с Аллой Пугачевой и поздравила россиян с праздником, выдуманным Примадонной.

Алла Пугачева придумала свой праздник — первое воскресенье весны, визитной карточкой которого являются желтые цветы. Жена Игоря Николаева присоединилась к поздравлениям, которые ранее на своей странице опубликовал супруг Аллы Борисовны. Проскурякову запечатлели в компании Пугачевой, Максима Галкина, певицы Жасмин и исполнительницы Елены Север.

«С первым воскресеньем весны! Праздник желтых цветов от великолепной Аллы Пугачевой. Поздравляю Вас, Алла Борисовна! Разрешайте весну уже поскорее, пожалуйста, чтобы снег ушел, и она вступила в свои права! Очень нам нужна весна!» — гласит описание под фото.

Юлия Проскурякова недавно оказалась в центре скандала. Она поссорилась с исполнительницей Миленой Дейнегой из-за занятого ею парковочного места. Жена Игоря Николаева накинулась на Дейнегу с оскорблениями, потому как та случайно припарковала автомобиль на ее месте.