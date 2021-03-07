Другой Андрей Миронов: несыгранные роли великого советского актера

80 лет назад, 7 марта 1941 года, родился Андрей Миронов — один из самых гениальных актеров советского кино, бешеной популярности которого можно было только позавидовать. Федеральное агентство новостей рассказывает о несыгранных ролях великого советского артиста театра и кино.

Сегодня все знают Андрея Миронова по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Берегись автомобиля». Казалось бы, он мог сыграть все, что угодно: комедия, драма, мелодрама, мюзикл — любой жанр был ему под силу, в любой роли он был убедителен. Трудно поверить, что такому актеру могло не везти на пробах, но, как оказалось, такое было. И не раз.

«Садко»

Режиссер Александр Птушко искал детей для своей новой сказки «Садко». Десятилетний Андрей Миронов был среди тех, кого рассматривали для съемок в массовке. Он пробовался на роль маленького нищего, поэтому должен был облачиться в лохмотья. Но будучи мальчиком из хорошей семьи, он обладал врожденной брезгливостью, поэтому согласился надеть грязную рубаху только поверх своей белой майки. За это он и был изгнан со съемочной площадки Александром Птушко.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Андрей Миронов мечтал сыграть роль Жени Лукашина, но Эльдар Рязанов был против его кандидатуры с самого начала. На кастинге режиссер попросил актера сыграть сцену, где Лукашин говорит, что его первая любовь вышла замуж за его друга, а он вообще не пользуется популярностью у женщин.

Как закричал бы Станиславский: «Не верю!». И не потому, что Миронов плохо сыграл — это было просто невозможно. Глядя на актера, никогда не скажешь, что хотя бы одна женщина могла устоять перед обаянием одного из самых красивых советских актеров. Рязанов предложил ему роль Ипполита, но Миронову этот персонаж не нравился, поэтому он так и не сыграл в фильме, ставшим в последствии культовым.

«Прощайте, голуби!»

Кинолента режиссера Якова Сегеля открыл зрителю имена Светланы Савеловой и Алексея Локтева. Но мало кто знает, что на главную мужскую роль пробовался и Андрей Миронов, но его не утвердили.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая сделал из Андрей Миронова полноценную звезду советского кино. Через четыре года режиссер решил экранизировать булгаковскую пьесу с той же обоймой актеров. Юрий Никулин должен был сыграть Ивана Грозного и Буншу, а Миронов — Жоржа Милославского.

Но Никулин отказался: по одной версии — из-за цирковых гастролей, по другой — из-за боязни, что фильм положат на полку. Когда на роль Ивана Васильевича утвердили Юрия Яковлева, оказалось, что он категорически не смотрелся в дуэте с Мироновым. Поэтому Милославского сыграл Леонид Куравлев.

«Июльский дождь»

Картина Марлена Хуциева стала одним из символов советского кино 60-х годов. Это был еще один фильм, в который Андрей Миронов пробовался на главную роль. По словам режиссера, актер так рассмешил его на пробах, что ему ничего не оставалось, как «уползти в другую комнату». В итоге главную роль в советской драме сыграл Александр Белявский.

Ранее ФАН писал про легендарные роли Андрея Миронова, которые стали золотой классикой советского кинематографа.