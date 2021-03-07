В ДНР под минометным обстрелом ВСУ оказался пригород Ясиноватой

Донецк, 7 марта. Украинская армия вечером 7 марта обстреляла из миномета поселок Каштановое вблизи города Ясиноватая в ДНР.

В сообщении представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) отмечается, что военнослужащие ВСУ открыли огонь по мирному населенному пункту в 18.40.

«Огонь велся со стороны подконтрольной украинским войскам Авдеевки. Противник выпустил в направлении Каштанового 11 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

В управлении НМ также сообщали, что в этот же день ВСУ обстреляли район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка. Кроме того, сегодня зафиксированы обстрелы со стороны армии Киева в направлении поселка Минеральное под Ясиноватой и села Ленинское на юге республики.

Ранее ФАН писал, что украинская армия разместила запрещенную бронетехнику у жилого объекта в Попасной в ЛНР.