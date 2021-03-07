Экономист Васильев ожидает падение курса доллара в ближайшем будущем

Москва, 7 марта. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал журналистам, что может ожидать курс доллара в ближайшее время.

Слабая национальная валюта полезна для экономики Соединенных Штатов. Именно так считает новая администрация Белого дома, объяснил экономист корреспонденту «Аргументов недели».

«Будет проводиться политика девальвации доллара, то есть позиции валюты США и далее будут слабеть», — уверяет эксперт.

Соответствующая установка для властей США сегодня является базовой, что ко всему прочему отражает глобальную роль страны и вписывается в ее модель, заявляет Васильев. При этом был отмечен позитивный фактор для курса российской валюты в виде роста стоимости нефти. Также позиции рубля во многом зависят, по словам эксперта, от имеющихся в стране ресурсов и от политики ЦБ.

Ранее российский Центробанк подсчитал количество инвесторов среди граждан страны. Как оказалось, на фондовом рынке инвестируют 12% экономически активных россиян.