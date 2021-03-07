Минск сообщил о загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок на втором блоке БелАЭС

Минск, 7 марта. Министерство энергетики Республики Беларусь сообщило о начале загрузки имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора на втором энергоблоке БелАЭС.

Соответствующее заявление ведомство распространило в воскресенье. Согласно новости, специалисты начали загружать имитаторы тепловыделяющих сборок в реактор на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции.

«На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора», — говорится в тексте обращения.

Минэнерго Белоруссии добавляет, что вечером 7 марта специалистами был загружен первый имитатор, а всего их должно быть 163. Ранее в министерстве энергетики опровергли слухи о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС. Дезинформацию распространял ряд Telegram-каналов, однако позднее в воскресенье выяснилось, что данные ложные. Первый энергоблок Белорусской АЭС работает в штатном режиме, а радиационный фон находится в пределах нормы, уточнили в пресс-службе ведомства.