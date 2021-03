Готовы к удару: Пентагон отреагировал на обстрелы военных баз США в Ираке

Вашингтон, 7 марта. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона защищать свои интересы на Ближнем Востоке теми средствами, которые он сочтет необходимыми.

Заявление прозвучало после ракетного обстрела военной базы Айн эль-Асад на западе иракской провинции Анбар 3 марта. На этом объекте расположены силы ВС США и Международной коалиции.

Defense Sec. Lloyd Austin tells @martharaddatz the U.S. is "still developing the intelligence" on the recent rocket attack against U.S. forces at Ain al-Asad airbase: "But you can expect that we will always hold people accountable for their acts."

Остин призвал руководство Ирака как можно быстрее расследовать инцидент и определить ответственных за нападение. Пока что официальные лица не выдвигают конкретных обвинений, однако упоминают, что «почерк» атаки характерен для проиранских формирований.

«Мы нанесем удар, если сочтем это необходимым, в то время и в том месте, которое сами выберем. Мы требуем права защищать наши войска», — сообщил министр обороны США.

По последним данным, в сторону Айн эль-Асад были выпущены десять ракет. Пусковые площадки располагались северо-восточнее базы, на расстоянии около восьми километров.

#BREAKING #IRAQ: More than 12 missiles targeted the Ain Al-Asad base, which includes the coalition forces and the rockets were launched from the city of Al-Baghdadi, specifically from an agricultural area called Al-Bayader near the international road

Непосредственно от обстрела никто не пострадал, однако один из гражданских подрядчиков скончался от сердечного приступа, когда прятался от ракет.

Не совпадение, а закономерность

Обстрелы американских объектов на территории Ирака происходят с завидной регулярностью. Так, 22 февраля по административному району Багдада (т.н. «зеленой зоне») был нанесен артиллерийский удар. В непосредственной близости от американского посольства разорвались три снаряда. В результате обстрела никто не пострадал.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс после инцидента заявил, что Вашингтон вырабатывает ответные меры:

«Мы в ярости от недавних нападений. <…> Что касается нашего ответа, то он будет взвешенным, мы сами определим время и применим наши инструменты тогда и там, где мы сами выберем».

Американское командование также не выдвинуло обвинений, но заявило о возможной причастности Ирана к нападению.

Более ощутимый удар был нанесен по американской авиабазе в иранском Эрбиле 15 февраля. По официальным сообщениям, в результате погиб один гражданский подрядчик. Еще девять человек, включая военнослужащего США, получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Сарайят Аулия ад-Дам». Атака является местью за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Несмотря на это, Международная коалиция обвинила в обстреле Иран:

«Что касается нападения в Эрбиле, то мы до сих пор определяем, кто конкретно это сделал, но мы ранее уже говорили, что мы будем привлекать Иран к ответственности за действия связанных с ним организаций, которые осуществляют нападения на американцев», — сообщила пресс-служба.

В свою очередь, Тегеран категорически отверг обвинения и призвал к поимке виновных.