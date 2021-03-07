BadComedian поделился подробностями блокировки своего нового обзора

Несмотря на то, что блокировки обзоров фильмов вызывают лишь неприязнь аудитории к подобным методам, находятся те, кто снова и снова повторяют те же ошибки. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian.

Собеседник прокомментировал факт блокировки на YouTube его нового обзора, посвященного фильму «Непосредственно Каха». По его словам, ограничение было отменено спустя час, после чего поклонники творчества автора смогли продолжать наслаждаться новым роликом.

«Я был в пути. Не успел никуда обратиться. Все произошло без моего участия», — сообщил блогер.

Евгений Баженов отметил, что знает, какие именно лица стоят за данным происшествием. Однако назвать их конкретные мотивы или хотя бы предположить, что ими двигало, он не может.

«Непонятно, зачем. Непонятно, почему. Это было сделано вручную. У меня есть письмо, которое подтверждает, что это ни ошибка, ни робот, все было сделано вручную, и не кем-то, а X-Media Digital. Они обычно защищают интересы Первого канала, но тут — непонятно. Здесь они зачем-то сыграли свою роль и написали жалобу», — рассказал кинокритик.

В завершение он заметил, что такие происшествия вызывают у него искреннее недоумение.

«Непонятно, зачем это сделано. Хватает примеров того, что ни к чему хорошему это не приводит. Однако все равно повторяют те же самые ошибки, непонятно зачем. Это, наоборот, усиливает плохое отношение к подобным методам», — подытожил BadComedian.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, что блогер Катя Клэп намекнула на беременность от Евгения Баженова.