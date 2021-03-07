Турецкий военный самолет и открытие трассы — что произошло в Ливии 7 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 7 марта 2021 года.

Возобновление авиаперелетов

Управление аэропортов Триполи и мальтийская делегация изучают способы возобновления перелетов между странами. Стороны обсудили меры безопасности, принятые в международном аэропорту Мальты, при отправлении и приеме рейсов.

Кроме того,затронули вопрос степени соблюдения мировых стандартов, рекомендованных Международной организацией гражданской авиации, в рамках координации возобновления полетов между Ливией и Мальтой.

مصلحة المطارات بطرابلس تدرس مع وفد مالطي سبل استئناف الرحلات الجوية بين #ليبيا ومالطا. #المرصد https://t.co/FWzHm1cQw3 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 7, 2021

Директор отдела обслуживания в аэропорту города Сирт Махди Абу Салим заявил, что воздушную гавань подготовили к приему рейсов. По его словам, первый самолет приняли накануне и преодолели некоторые технические проблемы.

Турецкий борт в Ливии

Airbus A300 C4–605R, принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из Стамбула, пролетел через Болгарию, Македонию, Албанию, Италию и приземлился в Мисурате.

Ранее Турция поставила в городской порт партию бронетехники.

Открытие междугородней трассы и шантаж

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с военными руководителями открытие прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили) между Сиртом и Мисуратой в преддверии заседания Палаты представителей.

Инженерным группам предстоит разминировать трассу в рамках подготовки к проведению мероприятия. Кроме того, открытие дороги между городами требует жестких мер безопасности, поскольку региональные наемники могут активизироваться.

الدبيبة يبحث ببوقرين فتح الطريق الساحلي

https://t.co/bfikxiFi8u#ليبيا — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 7, 2021

Кроме того, вооруженные группировки из Мисураты пытаются шантажировать премьера Дабибу. Боевики потребовали 30 миллионов ливийских динар за открытие трассы Тарик ас-Сахили на три дня. Иначе депутаты не проедут в Сирт на заседание Палаты представителей.

Причем, если Правительство национального единства (ПНЕ) получит вотум доверия парламента, тогда премьер заплатит группировкам 60 миллионов, иначе шоссе снова перекроют.

Заседание Палаты представителей

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба отправится в Сирт, чтобы поучаствовать в заседании парламента по вопросу вотума доверия Правительству национального единства (ПНЕ).

#ليبيا — المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة: الدبيبة سيتجه إلى سرت للمشاركة في جلسة منح الثقة غدا — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) March 7, 2021

Причем председатель Палаты представителей Агила Салех и группа депутатов уже прибыли в Сирт, чтобы подготовиться к заседанию.

В свою очередь член парламента от западного города Айн Зара Абдель Насер ибн Нафиа отметил, что 50 депутатов из Триполитании полетят в Сирт, поскольку невозможно обезопасить дорогу.

По его словам, вотум доверия правительству станет несправедливой мерой, если соглашение о постоянном прекращении огня, подписанное в Женеве, не включат в конституционную декларацию.

عضو مجلس النواب عن عين زارة عبد الناصر بن نافع ل #فواصل: نتأهب للسفر إلى مدينة #سرت غدا الاثنين جوّا، لتعذر تأمين الطريق برّا، وأكثر من 50 نائبا عن المنطقة الغربية سيحضرون الجلسة، ومنح الثقة للحكومة سيكون إجراء غير سوي إذا لم تُضمّن مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري.#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/QKhJrck2de — فواصل (@fawaselmedia) March 7, 2021

Кроме того, Главное управление центральной поддержки (Бенгази) сообщило, что патрули во главе с начальником оперативной группы, майором Айманом Хути и заместителем, капитаном Ахмадом Наджамом отправились в Сирт, чтобы обезопасить город во время заседания парламента.

Коррупция на ЛФПД в Тунисе

Депутаты призвали отложить заседание Палаты представителей в Сирте, поскольку мероприятие ограничивается исключительно вопросом вотума доверия ПНЕ. По их мнению, сначала необходимо ознакомиться с отчетом экспертов ООН по обвинениям во взяточничестве на Форуме политического диалога по Ливии (ЛФПД) в Тунисе. Иначе новое правительство подвергнется как внутреннему, так и внешнему шантажу.

42 نائبا يطالبون بتأجيل جلسة المجلس بسرت غدا الاثنين لكونها مقتصرة على منح الثقة للحكومة فحسب،مع أن من المفترض أن يسبق ذلك تضمين نتائج حوار تونس كاملة، ويشددون على ضرورة الاطلاع على تقرير فريق الخبراء حول مزاعم الارتشاء بملتقى الحوار حتى لا تخضع الحكومة للابتزاز داخليا أو خارجيا pic.twitter.com/t6TcFSPHjq — فواصل (@fawaselmedia) March 7, 2021

Немецкий корабль у ливийских берегов

Корабль военно-морских сил Германии покинул немецкую базу и направился к ливийским берегам.

سفينة حربية تغادر قاعدة ألمانية باتجاه الساحل الليبي pic.twitter.com/JIijWbFDd3 — RTARABIC (@RTarabic) March 6, 2021

Похищение и убийства

Вооруженные боевики похитили в городе Сурман выходца из Сабраты по имени Халид Мухаммад Акрак. Преступники заявили, что освободят мужчину, если получат два миллиона ливийских динаров (более 33 миллионов рублей).

На территории Академии шариата и права, расположенной в районе Аль-Джадида в городе Аль-Аджилят, боевик по прозвищу Ат-Тараги, связанный с группировкой Ас-Садра, убил Мифтаха Валваля, который входил в другое объединение Ибн Умайр. Преступник также ранил трех студенток и профессора.

Политика

Глава Управления административного контроля (Триполи) Абдалла Кадирбух заявил, что председателя Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри лишили неприкосновенности на основании отчета, полученного от Аудиторского бюро.

По его словам, ежемесячные расходы ВГС составили 40 тысяч ливийских динаров, а Халед аль-Мишри требует обжаловать сделки, заключенные с французской компанией Total.

Глава Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имад ас-Саих подтвердил готовность провести единые выборы 24 декабря 2021 года.

Энергетика

Тем временем посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился в Стамбуле с экспертами энергетической компании GECOL и ABB Hitachi & Luthardt Company. Они обсудили концепции технического обслуживания и эксплуатации высоковольтных подстанций в североафриканской стране, чтобы повысить долгосрочную стабильность сети.