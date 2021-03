Турецкий военный самолет и открытие трассы — что произошло в Ливии 7 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 7 марта 2021 года.

Управление аэропортов Триполи и мальтийская делегация изучают способы возобновления перелетов между странами. Стороны обсудили меры безопасности, принятые в международном аэропорту Мальты, при отправлении и приеме рейсов.

Кроме того,затронули вопрос степени соблюдения мировых стандартов, рекомендованных Международной организацией гражданской авиации, в рамках координации возобновления полетов между Ливией и Мальтой.

Директор отдела обслуживания в аэропорту города Сирт Махди Абу Салим заявил, что воздушную гавань подготовили к приему рейсов. По его словам, первый самолет приняли накануне и преодолели некоторые технические проблемы.

Airbus A300 C4–605R, принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из Стамбула, пролетел через Болгарию, Македонию, Албанию, Италию и приземлился в Мисурате.

Ранее Турция поставила в городской порт партию бронетехники.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с военными руководителями открытие прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили) между Сиртом и Мисуратой в преддверии заседания Палаты представителей.

Инженерным группам предстоит разминировать трассу в рамках подготовки к проведению мероприятия. Кроме того, открытие дороги между городами требует жестких мер безопасности, поскольку региональные наемники могут активизироваться.

Кроме того, вооруженные группировки из Мисураты пытаются шантажировать премьера Дабибу. Боевики потребовали 30 миллионов ливийских динар за открытие трассы Тарик ас-Сахили на три дня. Иначе депутаты не проедут в Сирт на заседание Палаты представителей.

Причем, если Правительство национального единства (ПНЕ) получит вотум доверия парламента, тогда премьер заплатит группировкам 60 миллионов, иначе шоссе снова перекроют.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба отправится в Сирт, чтобы поучаствовать в заседании парламента по вопросу вотума доверия Правительству национального единства (ПНЕ).

Причем председатель Палаты представителей Агила Салех и группа депутатов уже прибыли в Сирт, чтобы подготовиться к заседанию.

В свою очередь член парламента от западного города Айн Зара Абдель Насер ибн Нафиа отметил, что 50 депутатов из Триполитании полетят в Сирт, поскольку невозможно обезопасить дорогу.

По его словам, вотум доверия правительству станет несправедливой мерой, если соглашение о постоянном прекращении огня, подписанное в Женеве, не включат в конституционную декларацию.

Кроме того, Главное управление центральной поддержки (Бенгази) сообщило, что патрули во главе с начальником оперативной группы, майором Айманом Хути и заместителем, капитаном Ахмадом Наджамом отправились в Сирт, чтобы обезопасить город во время заседания парламента.

Депутаты призвали отложить заседание Палаты представителей в Сирте, поскольку мероприятие ограничивается исключительно вопросом вотума доверия ПНЕ. По их мнению, сначала необходимо ознакомиться с отчетом экспертов ООН по обвинениям во взяточничестве на Форуме политического диалога по Ливии (ЛФПД) в Тунисе. Иначе новое правительство подвергнется как внутреннему, так и внешнему шантажу.

Корабль военно-морских сил Германии покинул немецкую базу и направился к ливийским берегам.

Вооруженные боевики похитили в городе Сурман выходца из Сабраты по имени Халид Мухаммад Акрак. Преступники заявили, что освободят мужчину, если получат два миллиона ливийских динаров (более 33 миллионов рублей).

На территории Академии шариата и права, расположенной в районе Аль-Джадида в городе Аль-Аджилят, боевик по прозвищу Ат-Тараги, связанный с группировкой Ас-Садра, убил Мифтаха Валваля, который входил в другое объединение Ибн Умайр. Преступник также ранил трех студенток и профессора.

Глава Управления административного контроля (Триполи) Абдалла Кадирбух заявил, что председателя Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри лишили неприкосновенности на основании отчета, полученного от Аудиторского бюро.

По его словам, ежемесячные расходы ВГС составили 40 тысяч ливийских динаров, а Халед аль-Мишри требует обжаловать сделки, заключенные с французской компанией Total.

Глава Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имад ас-Саих подтвердил готовность провести единые выборы 24 декабря 2021 года.

Тем временем посол Германии в Ливии Оливер Овца встретился в Стамбуле с экспертами энергетической компании GECOL и ABB Hitachi & Luthardt Company. Они обсудили концепции технического обслуживания и эксплуатации высоковольтных подстанций в североафриканской стране, чтобы повысить долгосрочную стабильность сети.

