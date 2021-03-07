Звезда «Сватов» Татьяна Васильева призналась, что ежедневно употребляет спиртное

Москва, 7 марта. Звезда шестого сезона сериала «Сваты» Татьяна Васильева призналась, что ежедневно употребляет спиртные напитки. Актриса пытается справиться с усталостью с помощью алкоголя.

Артистка отметила, что ей трудно отказаться от выпивки, но она уже подумывает о снижении дозы спиртного. Однако пока Васильева не может полностью избавиться от пагубной привычки.

«Иногда думаю, может быть, я завышаю дозу, но это от усталости, когда я прихожу после спектакля, который прошел плохо, который я хотела, чтобы он скорее закончился», — объяснила актриса в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Чтобы справиться с неуспехом, актриса выпивает 100 граммов крепкого алкоголя. Это, по словам Васильевой, помогает ей заснуть пережить неудачу. Впрочем, если спектакль был успешен, то артистка позволяет себе 150 граммов.

Татьяна Васильева признавалась, что построить актерскую карьеру ей помог роман с режиссером Валентином Плучеком. Актриса уверена, что именно благодаря ему смогла состояться в профессии. Звезда «Сватов» считает абсолютно нормальными любовные отношения между актрисами и режиссерами.