Вандалы осквернили могилу Бандеры в Мюнхене

Мюнхен, 7 марта. Могила украинского националиста Степана Бандеры была осквернена неизвестными лицами в Мюнхене, заявил посол Незалежной в Германии Андрей Мельник.

Дипломат обратился к правоохранительным органам с призывом к скорейшему расследованию этого происшествия, а также к вынесению справедливого наказания злоумышленникам.

«Призываю немецкую полицию найти и наказать виновных», — написал он на личной странице в социальной сети Twitter.

Кроме того, украинский консул отметил, что немецкие историки регулярно занимаются демонизацией украинского националиста.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на отказ киевского суда переименовывать Московский проспект в честь Бандеры. По ее словам, это абсолютно адекватное решение.