Литва пытается избежать убытков после белорусско-российских маневров

Амстердам, 7 марта. Литовская Республика пытается справиться с последствиями действий Российской Федерации и Белоруссии. Об этом стало известно из материала издания Railfreight.

Эксклюзивный перевод статьи предоставила «ПолитРоссия». Нидерландские аналитики заявили, что Литве нужно полностью изменить подход к транспорту из-за трюка РФ с портом Усть-Луга. Речь идет о начале поставок нефтепродуктов из Белоруссии в Россию: сначала топливо с помощью ж/д доставляется в Усть-Лугу, а затем отправляется к своим покупателям. При этом груз должен пойти в обход Литвы, что грозит ей значительными убытками.

«В этой ситуации прибалтийское государство пытается расширить спектр своих услуг и найти новых союзников», — заявляет издание.

Маршрут поставки нефтепродуктов изменился из-за политической напряженности между Вильнюсом и Минском. Теперь прибалтийское государство вынуждено полностью изменить подход к транспорту. В частности, Литва хочет поменять налоговую политику в отношении автомобильных перевозок и должна из-за трюка с Усть-Лугой развивать связи с западноевропейскими странами. Белорусско-российские маневры лишили Литву значительных доходов, считают аналитики.

Первые партии нефтепродуктов из Республики Беларусь начали поставлять в российские порты с 5 марта 2021 года. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.