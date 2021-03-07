Последняя жена Грачевского похвасталась роскошными букетами от поклонников

Москва, 7 марта. Вдову худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, актрису Екатерину Белоцерковскую щедро одарили цветами в преддверии 8 Марта.

Грядущий Международный женский день последняя жена Грачевского впервые будет отмечать без мужа. Можно предположить, что праздник станет для нее грустным, ведь она больше не получит подарки от любимого супруга.

Видимо, поклонники 36-летней Белоцерковской решили поднять ей настроение перед знаменательной датой. Актриса получила сразу несколько букетов, о чем рассказала в своих Instagram Stories.

«Спасибо за цветочки», — написала вдова худрука «Ералаша».

Белоцерковская уставила роскошными букетами весь стол и похвасталась результатом. Она продемонстрировала вазы и корзины с гиацинтами, тюльпанами и розами.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса, ему был 71 год. Худрука «Ералаша» похоронили на Троекуровском кладбище. У Белоцерковской остался сын Филипп от Грачевского, в апреле мальчику исполнится год.

Всего режиссер был женат три раза. Его вторая супруга Анна, воспитывающая дочь создателя киножурнала, уже заявила о намерениях бороться за его наследство.