В Ялте рассказали, куда с Массандровского пляжа делась «Эйфелева башня»

Ялта, 7 марта. Курортная столица Крыма готовится к летнему сезону и приему гостей. Зимой, например, насыпали новую гальку на пляжи, чтобы до приезда отдыхающих ее обмыло морем, а береговая часть увеличилась — во время штормов она частично смывается и уменьшается.

Также были высажены новые яркие цветы на набережной и в парках. Также на зиму были сняты деревянные покрытия на скамейках набережной Ялты, которые находятся у моря, поскольку во время водяной бури их обычно ломает и смывает. Скоро их вернут на свое привычное место.

Кроме того, началась реконструкция Массандровского пляжа — это одно из любимых мест отдыха туристов и местных жителей. При этом на время ремонта соляриев была разобрана ялтинская «Эйфелева башня», которая давно стала местной достопримечательностью.

Рабочие в разговоре с корреспондентом ФАН рассказали, что после завершения реконструкции пляжа ее обязательно вернут на прежнее место, поэтому беспокоиться об этом не стоит. Также они сообщили, что планируют закончить все работы до начала апреля.

В целом Ялта уже сегодня готова принимать туристов, поскольку погода уже прекрасная — почти целыми днями стоит солнце, только море еще не прогрелось. Впрочем, некоторые люди все равно купаются, хотя температура воды сейчас не более 10 градусов тепла.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что украинцы едут в Крым, чтобы отпраздновать воссоединение полуострова с Россией.