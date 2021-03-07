Врачи рассказали, какую опасность могут нести обезжиренные продукты

Москва, 7 марта. Злоупотребление обезжиренными продуктами, хлопьями и йогуртами, которые ассоциируются с правильным питанием, может привести к проблемам с сердцем.

Хлопья и мюсли содержат большое количество сахара, подсластителей и усилителей вкуса, объяснила нутрициолог Алена Ли. Составляющие оказывают негативное воздействие на почки, сердце и могут привести к ожирению и диабету.

Также большой пользы не несут обезжиренные йогурты и заправки для салатов. Продукты, которые богаты полезными жирами, должны составлять 30% рациона. Они помогают усваиваться жирорастворимым витаминам A, D, E и K в организме. В свою очередь пробиотики в йогуртах не настолько полезны, как о них говорят, отметила врач-диетолог Ирина Торопыгина. Большая часть исчезает во время пищеварения.

До этого стало известно, что употребление мяса перед сном полезнее, чем ужин кисломолочными продуктами. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.