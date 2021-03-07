Экономист Делягин предостерег россиян от вложений в фондовый рынок

Москва, 7 марта. Жителям РФ не стоит вкладываться в фондовый рынок, несмотря на низкие проценты по депозитам, считает экономист Делягин. Он рассказал наилучшие способы сохранения средств

Фондовый рынок не является спасением от потери денег. Такое мнение высказал известный российский экономист Михаил Делягин. По словам специалиста, главная стратегия, которой следует придерживаться, — избегание рисков. Поэтому вкладывать нужно только в инвестиции, где есть гарантия возврата денег.

Несмотря на то, что процентные ставки по вкладам сильно упали, самым проверенным вариантом для сохранения средств все-таки являются банковские депозиты. Также выгодно будет купить валюту непроизводящих и не добывающих стран или вложить деньги в недвижимость в промышленных региональных центрах.

Другие вложения могут обернуться полной потерей средств. Особенно это касается фондового рынка. Чтобы выгодно вложить деньги в недвижимость, риелтор Александр Харыбин рассказал, что нужно привлечь эксперта и учесть все риски.