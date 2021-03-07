Звезда «Дома-2» Дашко рассказала об измене мужа и его третьем ребенке от любовницы

Москва, 7 марта. Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко рассказала, как ее муж Константин изменил ей, пока она отбывала наказание в колонии за мошенничество.

Дашко воспитывает двоих сыновей Клима и Луку. О третьем ребенке своего супруга она узнала только за месяц до рождения малыша, поделилась блогер в своем Instagram-аккаунте.

«До сих пор помню его лицо, помню этот момент, сказать, что я была в шоке — ничего не сказать», — призналась Анастасия Дашко.

В тот момент ее мир перевернулся, но она нашла в себе силы простить мужа, хотя и признается, что ради этого прошла через настоящий кошмар. Теперь Дашко может похвастаться крепкой семьей. А внебрачная дочка ее мужа даже гостит у них дома. Экс-участница телестройки уверена: дети не должны нести ответственность за ошибки взрослых.

Анастасия Дашко завела страницу в социальной сети сравнительно недавно. Она сделала это, чтобы наконец рассказать правду о своем заключении. Звезда «Дома-2» часто выкладывает посты, в которых подробно объясняет, почему так сложилась ее жизнь. Дашко также обратилась к своей матери, попросив у нее прощения за криминальное прошлое.