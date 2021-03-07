Бойца ВСУ заметили на участке разведения сил у Золотого

Луганск, 7 марта. Присутствие украинских военных было зафиксировано на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Представителями Народной милиции Луганской Народной Республики было зафиксировано присутствие военного 92-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на бывших украинских позициях в зоне разведения сил и средств возле населенного пункта Золотое. Данный факт подтверждает отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее ФАН сообщал, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе. По его словам, Киев начал стягивать подразделения наемников и диверсантов к линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.