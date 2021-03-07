Депутат Госдумы посоветовал России покинуть Совет Европы

Москва, 7 марта. Членство России в Совете Европы не имеет смысла. К такому выводу пришел глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Структура в последнее время придерживается исключительно антироссийской политики. Парламентарий рассказал, что не раз имел дела с СЕ, и Москве не стоит задерживаться в этом объединении. Никонов добавил: это его личная точка зрения.

На какой бы площадке не находилась Россия, она всегда будет сталкиваться с конфронтацией. Другие члены Совета будут стараться как можно чаще «ругать» Москву и принимать антироссийские резолюции, резюмировал политик.

Федеральное агентство новостей сообщало, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал Европейский суд по правам человека инструментом политического давления. Организация готова защищать любую страну, кроме России, уверен парламентарий.