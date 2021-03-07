Александр Домогаров пожаловался на проблемы со спиной после спектакля

Москва, 7 марта. Актер Александр Домогаров пожаловался на проблемы со здоровьем. Артист почувствовал себя нехорошо после спектакля.

О недомогании, которое он ощутил после выступления на сцене, Домогаров рассказал на своей странице в Instagram. Актер уточнил, что у него отмечаются неприятные ощущения в спине.

«Ричард» был вчера, сегодня какой-то весь «разбитый», и немного спину тянет после спектакля. Но ничего, денек — и как огурчик», — написал артист.

Домогаров отметил, что 9 марта его ждет еще один спектакль. Поклонники посочувствовали 57-летнему артисту, поделились с ним советами по поводу спины и восхитились талантом актера.

«Дьявольское обаяние... Именно таким и должен быть Ричард. Только с таким дьявольским обаянием с легкостью можно разыграть любую шахматную партию»; «Такая, наверное, тяжелая роль эмоционально и физически! Спасибо за эпизоды, хоть одним глазком посмотреть. Браво!»; «Поправляйтесь! И спасибо за вчерашний спектакль — такая палитра эмоций!»; «Вы — талантище. Низкий поклон. Спасибо», — написали комментаторы.

В конце прошлого года появилось сообщение о женитьбе Александра Домогарова. Предполагается, что новой супругой актера стала молодая танцовщица Татьяна Степанова.