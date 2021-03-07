Программист создал сервер для игры Minecraft на фотоаппарате Canon

Вашингтон, 7 марта. Энтузиаст смог запустить сервер для популярной игры Minecraft при помощи фотоаппарата Canon SL2 (EOS200D). Об эксперименте программист рассказал на сайте Reddit.

Для реализации своей идеи он использовал программу Canon Magic Lantern, с помощью которой можно расширить функционал камер, говорится в публикации на сайте Reddit. После создания сервера фотоаппарат мог и дальше выполнять свои привычные функции.

После удачного эксперимента пользователь Turtius выложил на GitHub инструкцию, как ему удалось этого добиться. В основу реализации такой процедуры легли файлы Avrcraft, которые оптимизированы для восьмибитных устройств.

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