Журналисты ВГТРК рассказали о вкладе российских инструкторов в безопасность ЦАР

Специальный корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин прибыл в ЦАР и своими глазами увидел, как РФ помогает стабилизировать обстановку в стране. Пообщавшись с местными жителями, журналист ВГТРК убедился, что центральноафриканцы с благодарностью относятся к помощи россиян.

В преддверии президентских и парламентских выборов Центральноафриканская Республика погрузилась в хаос. Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе решил сорвать проведение голосования. В республике активизировались боевики аффилированных с ним вооруженных группировок.

Экстремисты предпринимали попытки окружить столицу ЦАР, но находящаяся в стране миротворческая миссия ООН (МИНУСКА) никак не вмешивалась в происходящее. Официальные власти попросили помощи у России. Москва с разрешения Совбеза ООН направила в республику инструкторов в дополнение к тем, которые уже находились в ЦАР.

Основной задачей специалистов из РФ стало обучение, переподготовка и консультирование военнослужащих национальной армии (FACA). Результат не заставил себя ждать. Прошедшие обучение армейские части отбили все атаки бандформирований на столицу и перешли в контрнаступление.

Только за февраль подконтрольная правительству территория увеличилась в несколько раз. От террористов были освобождены города: Босембеле, Ялоке, Боссемптеле, Буар, Белоко и другие. Через все эти населенные пункты проходит дорога, связывающая столицу ЦАР с Камеруном.

Транспортный коридор, по которому в Банги идет продовольствие, промышленные товары и гумпомощь, стал настоящей «дорогой жизни» для ЦАР. Однако зачистить дорогу от боевиков недостаточно, необходимо ежедневно обеспечивать безопасность торговых и гуманитарных конвоев. На помощь пришли российские специалисты, взявшие на себя вопросы организации безопасного движения транспорта на всем протяжении маршрута.

В репортаже Александра Рогаткина показана непростая работа вертолетчика с позывным «Бурьян», который с воздуха контролирует пространство вокруг трассы. Его сопровождают пулеметчики из состава местных вооруженных сил. Работа опасная. Однажды экстремисты обстреляли вертолет из гранатомета. Но пилоту удалось уклониться от атаки и продолжить выполнение задачи.

На земле вертолетчиков встречают как героев, что не удивительно, поскольку благодаря помощи России из Камеруна в Банги начали поступать необходимые товары. Ранее водители боялись нападения боевиков, но после зачистки трассы с воздуха грузовики в сопровождении российских специалистов длинными колоннами направляются в сторону столицы ЦАР.

«Я целых два месяца провела в ожидании того, чтобы выехать. Было опасно, случались нападения», — рассказала Рогаткину Флоранс Мосанда, водитель грузовика, доставляющего в Банги овощи.

За время транспортной блокады цены на продовольствие успели вырасти в несколько раз. Но теперь, благодаря помощи РФ, в город поступают продукты, стройматериалы и прочие необходимые товары. Местные жители оценили усилия россиян, и на встречу первого грузового каравана, пришедшего под российскими флагами, вышло практически все население Банги.

Также Александр Рогаткин взял интервью у российского инструктора, сопровождавшего в контрнаступлении на север страны воспитанников из рядов национальной армии. Целью операции является выход к границе с Чадом, откуда боевики получают подкрепление и снаряжение.

В ходе нападения бандитов специалист из РФ получил легкое ранение ноги. Во время эвакуации случилось непредвиденное: из-за технической неисправности вертолет начал неконтролируемое вращение и упал в болото, после чего загорелся. Однако и пилоту, и раненому инструктору удалось выбраться из машины невредимыми.

«Поднялись в воздух и начали резко кружиться. Покружились, покружились и упали. Но никто не пострадал, упали на мягкую почву. Повезло», — прокомментировал происшествие россиянин.

Репортаж Александра Рогаткина показывает, что обстановка в Центральноафриканской Республике постепенно меняется к лучшему. Столкновения с боевиками перемещаются к границам государства, а жители столицы и близлежащих областей, куда возвращается спокойная жизнь, благодарят Россию за неоценимую помощь, оказанную стране в самый тяжелый момент.