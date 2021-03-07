Политолог Марков: НАТО использует своих союзников для борьбы против России

Москва, 7 марта. Политолог Сергей Марков сравнил политику англосаксов в отношении европейских союзников по НАТО с методами нацисткой Германии.

Эксперт в интервью Baltnews заявил, что лидеры Североатлантического альянса манипулируют своими союзниками для того, чтобы поддерживать агрессивные настроения, направленные на Россию.

«НАТО сейчас является не столько военным блоком, сколько политическим. Это – блок принуждения стран к тому, чтобы они обслуживали интересы лидирующих стран альянса», — утверждает Марков.

Такими государствами он назвал США, Великобританию и Канаду. По мнению эксперта, эти страны контролируют больше половины постов в Альянсе, а значит, НАТО является своеобразной формой доминирования англосаксонских элит над Европой. Он добавил, что с амбициями установить верховенство власти над всем миром, вполне логично желание этих стран отталкиваться от европейского ресурса.

«Это примерно как Гитлер строил свою агрессию против России, опираясь на то, что на него работали заводы оккупированных Чехии, Польши и союзных ему стран, таких как Венгрия. Сейчас точно так же США, Британия и Канада формируют свою стратегию агрессии и стремление доминировать, опираясь на ресурсы стран, которые они поставили под контроль – это другие члены НАТО», — заключил Марков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерениях властей Эстонии потратить 135 млн евро на закупку боеприпасов.