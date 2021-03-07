Военные связисты ЦВО поздравили ветеранов труда с 8 Марта в Новосибирске

Новосибирск, 7 марта. Военнослужащие Центрального военного округа России поздравили ветеранов труда с Международным женским днем в Новосибирской области.

Представители администрации Коченевского района Новосибирской области совместно с военными связистами ЦВО навестили двух женщин–ветеранов труда. Надежда Ляпко и Мария Бобылева получили сладкие подарки, красивые букеты цветов и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения, успехов и удачи. Ветераны рассказали военнослужащим наиболее запомнившиеся эпизоды своей жизни и трудовой деятельности.

Бобылева Мария Михайловна проработала 30 лет. Она была и дояркой в совхозе «Лесная поляна», и разнорабочей на «Коченевской птицефабрике» и диспетчером в местном совхозе. А Ляпко Надежда Федоровна более 30 лет проработала на базе хозяйственных товаров в рабочем посёлке Коченево. У нее общий рабочий стаж составил более 40 лет.

Ранее ФАН писал, что военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Международным женским днем. Бойцы навестили 97-летнюю Нину Дешковец и 100-летнюю Любовь Егорову.