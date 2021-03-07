Бойцы ВСУ разместили бронетехнику у жилых районов Донбасса

Луганск, 7 марта. Украинская армия разместила свою бронетехнику у жилого объекта в Попасной, сообщает пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

Представители Народной милиции ЛНР заявили, что в зоне ответственности 92 отдельной мотопехотной бригады ВСУ было замечено нахождение двух боевых бронированных машин и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Вооружение украинской армии находилось на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная.

Данный факт является нарушением украинскими властями третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, напоминают в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее ФАН сообщал, что украинские бойцы избили мирного жителя после просьбы убрать БТР со двора. Собственники жилья потребовали военных покинуть территорию их жилищ и убрать вооружение, после чего один из военнослужащих, угрожая оружием, нанес несколько ударов местному жителю по лицу.