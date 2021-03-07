Россиянам рассказали, какую угрозу для здоровья представляют растительные масла

Москва, 7 марта. Некоторые виды растительного масла несут серьезную опасность для здоровья. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Трансжиры, содержащиеся в маргарине и продуктах с ним, несут угрозу для здоровья человека, поделился эксперт. Содержащиеся в них химические элементы замещают молекулы «правильных» липидов. Это приводит к нарушению ферментной и гормональной системам организма.

Появление трансжиров может наблюдаться из-за термической обработки продукта, напомнил Гинзбург. Также этому процессу способствует долгое хранение растительного масла. В связи с этим диетологи не рекомендуют готовить блюда с добавлением большого его количества.

Варенье и жирные начинки в блинах можно заменить свежими ягодами, фруктами, а также сметаной с низким процентом жирности. Об этом недавно рассказала диетолог Антонина Стародубова.