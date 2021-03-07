Названы причины появления в России генномодифицированных рапса и сои

Москва, 7 марта. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выяснила, как генетически модифицированные организмы (ГМО) могли попасть в российские рапс и сою.

Об этом в беседе с корреспондентом «Российской газеты» рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, в ходе расследования ведомство выяснило, что ГМО-рапс и соя выращивались в девяти российских регионах.

«Из третьих стран ЕАЭС поставки семян не всегда проверяются в обязательном порядке на госгранице, в том числе на ГМО», — пишет издание.

При этом внутри ЕАЭС отсутствуют общие нормативы, которые регламентируют выращивание и международное перемещение ГМО-семян и растений. К примеру, в Казахстане на данный момент не существует регулирования ГМО на законодательном уровне. Поэтому Россельхознадзор пришел к выводу, что генномодифицированные организмы въезжают на территорию России из стран ЕАЭС.

Ранее стало известно, что США и Канада вводят Российскую Федерацию в заблуждение о поставках ГМО-растений. Подробнее об этом можно узнать в видеоматериале Федерального агентства новостей.