Самую популярную среди россиян модель машины назвали в ГИБДД

, 7 марта. Сведения о наиболее массовых моделях авто в России представила Госавтоинспекция.

Наиболее популярной среди граждан оказалась «семерка» от АвтоВАЗа. Многие модели, на которых ездят россияне, старше 15 лет. Даже с учетом того, что за последние три года с регистрации в ГИБДД было снято около 100 тысяч машин, темпы обновления автомобильного парка не слишком велики. Почти 23% автомобилей в стране старше 12 лет. Около половины общего количества машин имеют мотор неустановленного экологического класса «Евро-3», пишет «Коммерсантъ».

За последние годы фиксируется рост зарегистрированных в России иномарок, однако за 2020-й их число сократилось. Также отмечается увеличение автопарка с автоматической трансмиссией. В течение последних десяти лет есть превышение объема реализации авто с «автоматом» над машинами с «механикой».

Директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев рассказал, машину какого цвета продать проще других. Наиболее популярным оказался белый, в России 33% автомобилей такого цвета.