«В крови лежали люди»: очевидцы о страшной аварии на автобусной остановке в Красноярске

Красноярск, 7 марта. Несколько человек пострадали в аварии возле автобусной остановки «Зенит». Пешеходов с различными травмами доставили в больницу.

Иномарку занесло на толпу людей, которых буквально раскидало по сторонам. Очевидцы страшного инцидента в Красноярске рассказали, что один парень в судорогах лежал в снегу, у другого кровь струилась из головы.

«На вид все были живы и подавали признаки жизни. Очевидцы заглядывали под автомобиль, возможно, там тоже был человек», — рассказала свидетельница ДТП.

Еще одна девушка сломала нос и повредила правую ногу. Больше остальных досталось курьеру, которого отшвырнуло в сторону. Другой очевидец сообщил, что люди лежали в крови в сугробе, передает kp.ru. По факту инцидента проводится проверка. Виновника аварии в настоящий момент разыскивают.