В Пензе беременных женщин и домашних животных эвакуируют первыми в случае половодья

Пенза, 10 марта. В областном центре был определен перечень кандидатов на первоочередную эвакуацию в случае половодья. Ими стали будущие мамы и домашние питомцы. Об этом на оперативном совещании в городской администрации доложил глава регионального Управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

«Мы сейчас готовим списки беременных женщин на сроке от 30 недель, а также собираем у населения информацию о количестве домашних животных», — сообщил он.

Также глава Управления напомнил, что за прошедшую зиму в городе выпало три климатические нормы снега. В опасной зоне могут оказаться жилые микрорайоны вблизи Сурского гидроузла и по берегам реки Суры. Работы по прочистке и обслуживанию всех технических сооружений в преддверии паводка планируется завершить к 15 марта.

«Паводок ожидаем в первом-втором квартале. При ухудшении обстановки всех сотрудников переведем на круглосуточное дежурство. Будет организовано пять точек мониторинга», — резюмировал Алексей Михайлов.

Ранее ФАН сообщал, что жители Пензы завалили мусором офис коммунальщиков за некачественно оказанную услугу по вывозу бытовых отходов.