Названы причины роста популярности микрозаймов среди российской молодежи

Москва, 7 марта. Молодые граждане Российской Федерации стали заметно чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавирусного кризиса.

Об этом генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков рассказал корреспонденту РИА Новости. По его словам, молодежь до 30 лет догнала основную возрастную категорию потребителей услуг микрофинансовых организаций. Речь идет о гражданах в возрасте от 30 до 40 лет.

«Сейчас на каждую из категорий (до 30, 30-40 лет) приходится по 30% (заемщиков — Прим. ред.)», — сообщил эксперт.

Он также озвучил основные причины изменения стандартного портрета клиента микрофинансовых организаций в 2020 году. В их числе желание граждан России не изменять привычному образу жизни, падение доступности банковского кредитования и общие рыночные тенденции.

Экономист Михаил Коган рассказал о неблагоприятных условиях для оформления россиянами кредита. Займ оправдан в том случае, если отдача будет превышать затраты, цитирует эксперта Федеральное агентство новостей.