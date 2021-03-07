Член Госдумы упрекнул Facebook в политической цензуре после блокировки заметки ТАСС

Москва, 7 марта. Блокировка заметки ТАСС администрацией Facebook является примером цензуры. Об этом сказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Недавно модераторы интернет-ресурса закрыли доступ к материалу ТАСС о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки. По мнению модераторов, в тексте якобы была представлена недостоверная информация.

Журналисты публиковали материал, который был основан на официальном релизе ФСБ и Следственного комитета РФ. Агентство настаивает, что все данные изложены корректно. Руководство СМИ скоро направит в Facebook запрос, чтобы потребовать объяснений.

Блокировка публикации — классический пример политической цензуры, считает Антон Горелкин. Он напомнил, что в России предусмотрено наказание за подобную деятельность.

По данным Федерального агентства новостей, с такой же проблемой столкнулась редакция РБК. СМИ уже направило в Facebook запрос.