Стали известны планы украинской ГТС на случай запуска «Северного потока — 2»

, 7 марта. Планы работы газотранспортной системы Украины после запуска Россией «Северного потока — 2» раскрыл гендиректор «Оператора ГТС» страны Сергей Макогон.

Объем внутреннего потребления топлива на Украине составляет 30 млрд кубометров при показателе добычи внутри страны в 20 млрд кубометров. Напрашивается вывод, что услуги газотранспортной системы еще будут нужны, заявил Макогон. При этом придется оптимизировать транзитные мощности, так как оператор не сможет себе позволить содержание мощностей, не задействованных для транзита.

Также гендиректор ГТС отметил, что задействованы будут не все компрессорные станции. Модернизировать будут только те, которые планируется эксплуатировать, остальные будут выведены из использования. Если же будет принято решение полностью отказаться от транзита, то оператор перестанет быть доступным запасным вариантом.

«Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией», — заявил Макогон.

В январе-феврале текущего года Украина импортировала из ЕС 468 млн кубометров топлива, около 86% которого было поставлено виртуальным реверсом (backhaul).