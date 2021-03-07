Компания Илона Маска запустит ракету Falcon 9 с мини-спутниками на борту

Вашингтон, 7 марта. SpaceX планирует вывести на земную орбиту ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников.

Запуск американская компания назначила на 10 марта в целях пополнения существующей орбитальной группировки сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом говорится на сайте Spaceflight Now.

Старт будет произведен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди 9 марта в 21:55 по времени Восточного побережья США (10 марта в 05:55 по мск). Это 21-й запуск аппаратов в рамках проекта Starlink.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об аналогичном запуске компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX 4 марта, несмотря на многочисленные переносы даты запуска из-за разных технических и погодных причин.