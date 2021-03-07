Донбасс сегодня: на армии Киева испытывают индийскую вакцину, бойцы ВСУ бегут с Украины

Донбасс, 7 марта. Обстрелы республик не утихают, Киев стягивает танки и артиллерию. Военных ВСУ принуждают прививаться неизвестной вакциной. Контрактники бегут с Украины, опасаясь попасть в зону конфликта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска четыре раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки. Применялись тяжелые 120-мм минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем были три населенных пункта — Ленинское, Веселое и Донецк. В эти сутки обошлось без жертв и пострадавших, в то время как в пятницу под обстрелами украинских силовиков погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР, еще один получил ранения. В Луганской Народной Республике из стрелкового оружия обстреляно Нижнее Лозовое, пострадавших нет.

Киев продолжает стягивать технику в Донбасс

Киевские силовики продолжают наращивать группировку войск в Донбассе. Причем количество и качество поступающей, по данным разведки ДНР и ЛНР, техники говорит о намерениях военно-политического руководства Украины провести наступательную операцию. Частично о движении смертоносных вооружений Киева в зону конфликта отчитываются и наблюдатели ОБСЕ.

За последнее время от них известно о перемещении танков, гаубиц, зенитно-ракетных комплексов и боевых машин пехоты. Всего до 30 единиц бронированной техники, артиллерии и других систем вооружений дополнительно завезены в населенные пункты к северу и западу от Донецка за последние два дня, следует из отчета миссии.

Кроме того, из сообщений разведки армейских корпусов ДНР и ЛНР, а также сообщений ОБСЕ следует, что украинские силовики продолжают планомерно появляться на ранее оставленных в рамках разведения сил и средств позициях — на участках «Богдановка — Петровское» и «Первомайск — Золотое» в ДНР и ЛНР соответственно. Эти действия могут свидетельствовать о подготовке полноценного возвращения подразделений ВСУ на данные участки.

Киевские силовики избили жителя Счастья

Чтобы мирные жители подконтрольных «освободителям» из ВСУ территорий меньше жаловались и не сливали информацию противнику, бойцы «сильнейшей армии континента» поучают местное население кнутом и кулаком. Как сообщают в Народной милиции ЛНР, в городе Счастье военнослужащие украинской армии избили мужчину, который потребовал убрать из своего двора бронетранспортеры.

Инцидент произошел в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Бойцы в период отсутствия хозяев установили два БТР во дворе частного домовладения. Когда хозяин вернулся и потребовал убрать технику, те, кто, по официальной версии Киева, пришел этого хозяина «защищать от России и террористов», избили его и пригрозили дальнейшими проблемами в случае, если не успокоится.

Бойцы ВСУ бегут с Украины

Далеко не все украинские солдаты желают проливать кровь в борьбе с «агрессором» на востоке страны. Как сообщают в донецком управлении Народной милиции, недавно в районе пограничного перехода на украинско-румынской границе с оружием в руках был задержан боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, пункт постоянной дислокации которой находится в Коломые Ивано-Франковской области.

Как выяснилось в результате допроса военнослужащего, он дезертировал из-за намерения его командования направить солдата в зону Операции объединенных сил, несмотря на ранее достигнутые договоренности не делать этого. Сбежал солдат из-за страха за собственную жизнь, предварительно подписав контракт с армией. В настоящее время командир воинской части дает пояснения по факту сокрытия случаев самовольного оставления части.

На бойцах ВСУ испытывают нелицензированную вакцину от COVID-19

Об этом сообщают в донецком управлении Народной милиции. Вакцинация личного состава украинской армии проводится в обязательном порядке. Для этого используется индийская вакцина «Ковишилд», которая не прошла ни лицензирования, ни всех положенных этапов проверки и не испытывалась на людях. В качестве испытуемых, видимо, решено было выбрать украинцев.

Что касается армии Киева, то в связи с массовыми отказами военных ВСУ вакцинироваться неизвестным препаратом командование приказало офицерам на собственном примере продемонстрировать безопасность прививки. В 53-й отдельной механизированной бригаде в тяжелом состоянии после такой демонстрации госпитализированы капитан Агеев и лейтенант Литвяк. После данного случая желающих прививаться стало еще меньше.