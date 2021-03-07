Ортман объяснила, зачем воссоединилась группа «Тутси»

Москва, 7 марта. Певица Ирина Ортман, которая многим известна по группе «Тутси», сообщила о воссоединении музыкального коллектива.

Исполнительница отметила, что они с другими участницами группы продолжали дружить все годы после распада коллектива и регулярно встречались. В одну из таких встреч к артисткам пришла мысль о записи нового трека.

«В прошлом году мы с девочками решили записать песню, но мы не заявляли это как камбэк», — подчеркнула Ортман.

По словам певицы, у «Тутси» огромный репертуар. Кроме того, очень много песен есть у каждой из участниц коллектива, поскольку по отдельности они продолжали сольную деятельность. Но Ирине Ортман все же обидно, что группа в свое время распалась. К этому привели внутренние конфликты, из-за которых Виктор Дробыш больше не захотел работать с «Тутси». Сейчас у бывших участниц группы, в том числе и у Ортман, в приоритете сольное исполнение.

«Есть группа — выступаем и радуем тех зрителей, которые нас еще любят и помнят», — пояснила певица в интервью «СтарХиту».

В конце прошлого года Ирина Ортман испытала на прочность спецавтомобиль Росгвардии. Исполнительница проверила свои навыки экстремального вождения.