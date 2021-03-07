Роскосмос перестыкует «Союз МС-17» к другому модулю для прибытия нового корабля

Москва, 7 марта. Космический корабль «Союз МС-17» перестыкуют с модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» для обеспечения прибытия корабля «Союз МС-18» к МКС.

В сообщении Роскосмоса говорится, что запуск «Союз МС-18» запанирован на апрель текущего года. Перестыковку корабля «Союз МС-17» от одного модуля к другому должны провести уже 19 марта.

Отмечается, что это процесс также связан с организацией выхода в открытый космос, в ходе которого космонавты подготовят к будущей отстыковке модуль «Пирс», который заменят новым российским модулем «Наука».

«Наиболее рационально, в части действий экипажа МКС, и безопасно, в части парирования возможных нештатных ситуаций при обратном шлюзовании, выполнение ВКД-48, когда в качестве резервного шлюза используется переходный отсек служебного модуля, а корабль, на котором прилетел экипаж, пристыкован к модулю «Рассвет», — отметили в госкорпорации.

Ранее 24 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж космического корабля, который отправится к МКС с Байконура 9 апреля, будет международным.

Напомним, что недавно космонавты Международной космической станции (МКС) нанесли дополнительный слой герметика на накладку, наложенную на трещине в модуле «Звезда».