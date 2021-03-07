Квартиру жительницы Тульской области атаковали мухи, блохи и плесень

Тула, 7 марта. В квартире жительницы города Узловая Тульской области поселились целые полчища мелких мух. Они легко пролезают сквозь щели в полу. Хуже всего в ванной: там их целое море.

«Что мы только не делали. Все бесполезно! И так уже десять лет. С каждым годом становится только хуже. Весной мухи, к концу лета-началу осени каждый год появляются блохи, ну и плесень постоянно. Как-то сына не пустили в детский сад, потому что он был сильно покусан», — рассказала ФАН Надежда Чернышова.

По словам Надежды Александровны, всю семью постоянно мучает то кашель, то аллергия. У ее пожилой мамы-астматика и того хуже — в легком появилась жидкость, шесть лет назад пришлось удалить часть дыхательного органа. После этого женщина была вынуждена съехать из этой квартиры, так как дышать там совершенно не могла.

«Я считаю, что все это из-за того, что в квартире влажно и сыро. Испарения из подвала особенно ощущаются в подъезде, но и в квартиру просачивается. Ведь мы живем на первом этаже», — говорит Надежда.

Обращения в управляющую компанию и в городскую администрацию результата не дали.

«Когда забивается канализация, то приезжают и прочищают. А чтоб отремонтировать так, чтобы не было сырости — такого нет. Для размножения насекомых это благоприятная среда. Вроде как даже как-то травили мух, но результата я не вижу. У меня двое детей, им семь и десять лет, они боятся заходить в ванну, ведь там целые полчища насекомых», — продолжает Надежда.

Химические средства борьбы с мухами тоже ничего не дают. Единственное, что спасает – это листья полыни. Их приходится засовывать буквально в каждую щель. Но и это кардинально не решает проблему.

По словам Надежды Чернышовой, раньше такого не было. А десять лет назад чугунные канализационные трубы в подвале поменяли на новые, пластиковые. После этого и начались такие проблемы.

«Я боюсь за здоровье своих детей и уже не знаю, куда обращаться за помощью!», — говорит надежда.

Женщина рассказала, что даже заливали полы в квартире, но насекомых, к огромному ее сожалению, меньше не стало.

За консультацией по этому вопросу ФАН обратился к знатоку насекомых, энтомологу Александру Киму.

«Сейчас за окном устойчивый минус, и такого быть не должно. По-хорошему, тут может спасти только гидроизоляция квартиры. Но это дорого и сложно. А просто заливка пола не спасет. Насекомые проникают через вентиляционные отверстия», — говорит Александр Юрьевич.

Маленькие мухи – это дрозофилы. Мушка примечательна тем, что за сутки выводится несколько поколений этого насекомого. Они обычно появляются там, где есть гниющие овощи. Им нужна еда и сырость. В целом, они безобидны. Но, конечно, это не эстетично и надоедает.

«Если в подвале этой многоэтажки нет гниющих овощей, возможно, там есть что-то деревянное. В старой древесине они хорошо размножаются и ей же могут питаться, если нет другой еды. Чтобы избавиться от дрозофилы, надо высушить подвал. Один из вариантов — поставить туда тепловую пушку. Стены после просушки надо покрыть сначала антисептиком, потом краской. Это убьет личинок», — продолжает Александр Ким.

Настоящее опасение у энтомолога вызывают блохи. Они тоже размножаются в сырости, а появляются там, где есть мыши и крысы. Если есть грызуны в подвале, значит, им тоже есть, чем питаться. Если блохи кусают человека, значит, им не хватает еды. Человеком они питаться не любят, так люди не волосатые и могут их легко счесать. Также у людей толстая кожа. Если блохи позарились на человека, значит, им не хватает другой, более предпочтительной для них еды.

По мнению Александра Кима, если дома развелись дрозофилы, то это ваша личная проблема, а вот блохи — это уже опасно. Они переносчики серьезных, даже смертельных заболеваний. Таких, как чума и тиф. Надо обязательно обращаться в Роспотребнадзор, для того, чтобы они провели соответствующую обработку.

В любом случае, свои права надо защищать всегда. Если управляющая компания не реагирует должным образом, то нужно обращаться в суд. Ведь на кону человеческое здоровье.