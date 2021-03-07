Чтобы помнили: лучшие роли Андрея Миронова

Одному из самых популярных советских актеров, народному артисту РСФСР Андрею Миронову 7 марта 2021 года исполнилось бы 80 лет. Он прожил лишь 46 лет, но его образ живет в его ролях — смешных и неуклюжих героях, обаятельных авантюристах и глубоких драматических персонажах.

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в семье известных актеров эстрады — Марии Мироновой и Александра Менакера. Примечательно, что родители будущего народного артиста РСФСР записали датой его рождения следующий день, сказав, что «Андрей — это подарок всем женщинам в Женский день 8 марта!» Они даже и не подозревали, что он действительно станет любимцем всех представительниц прекрасного пола в СССР.

Впервые Андрей Миронов попытался безуспешно сняться в кино в массовке фильма Александра Птушко 1952 года «Садко», а в девятом классе записался в школьную театральную студию. В 1958 году поступил в театральное училище им. Щукина, в 1961 году дебютировал на экране в фильме «А если это любовь?», а в 1962 году поступил в труппу театра Сатиры.

За 25 лет своей карьеры Андрей Миронов стал одним из самых узнаваемых советских актеров. Его роли в кино стали золотой классикой отечественного кинематографа. Он играл в театре, озвучивал мультфильмы, но квинтэссенцией всех его работ стала роль Фигаро в спектакле Московского театра Сатиры «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Миронов скончался в Риге 16 августа 1987 года. За два дня до этого прямо на сцене во время спектакля «Женитьба Фигаро» актеру стало плохо, он потерял сознание. Умер артист от обширного кровоизлияния в мозг из-за лопнувшего сосуда. Когда из Риги в Москву перевозили гроб с телом Андрея Миронова, сотни людей выходили к трассе из соседних деревень и городов. Они забрасывали дорогу цветами и прощались с любимым актером. В честь дня рождения Андрея Миронова Федеральное агентство новостей решило напомнить читателям о самых лучших ролях артиста в кино, которые должен увидеть каждый.

«Три плюс два»

Советский режиссер Генрих Оганесян доверил Андрею Миронову одну из главных ролей — Ромы Любешкина. Это блестящая комедия о трех лучших друзьях, которые приехали «дикарями» отдохнуть на Черное море. Две внезапно нагрянувшие девушки смешали все планы ребят на спокойный отдых. Начавшаяся борьба за пляжное место закончилась романтической влюбленностью.

Цитата на память: «В конце концов, всем женщинам свойственны черты милиционера. Сначала они говорят: «Давайте не будем!», а потом: «Следуйте за мной!»

«Берегись автомобиля»

В картине Эльдара Рязанова Миронов заработал свое амплуа обаятельного мошенника, подкупающего харизмой и острым языком. В истории про Юрия Деточкина, непримиримого борца за справедливость, актер сыграл продавца комиссионного магазина, приторговывающего из-под прилавка. Не самая большая роль, но Миронову удалось создать такого живого и искреннего персонажа, что ему невозможно не сопереживать.

Цитата на память: «Гаража еще нет, но замочек я уже достал!»

«Бриллиантовая рука»

Скорее всего, нет ни одного человека, который бы не смотрел эту замечательную комедию Леонида Гайдая, в которой Миронов сыграл роль блестящего мошенника Геши (он же Геннадий Петрович Козодоев). Здесь же актер впервые начал петь: «Остров невезения» распевал вместе с ним весь СССР.

Цитата на память: «Руссо туристо — облико морале, ферштейн?»

«Невероятные приключения итальянцев в России»

В Советском Союзе актерам крайне сложно было выйти на международный уровень, а тем более за пределы стран социалистического лагеря. Однако Андрею Миронову удалось обратить на себя внимание и в капиталистической Европе. В совместном проекте СССР и Италии, над которым работал Эльдар Рязанов, актер получил роль гида Андрея Васильева. Миронов работал с живым львом, нырял в открытое море за сокровищами и спускался на ковровой дорожке из окна гостиницы. Но самый главный трюк, который запомнился всем зрителям, — актер влез в обтягивающую женскую футболку и щеголял так добрую часть картины.

Цитата на память: «По матрешкам!»

«Фантазии Фарятьева»

Павел Фарятьев, роль которого исполняет Миронов, — человек чудаковатый, но необыкновенно трогательный. Своими путаными и неловкими теориями о пришельцах он смешит, но за этим смехом проявляется чуткость и эмоциональность. Странному герою приходится терпеть в фильме удары судьбы, но с каждым таким ударом Фарятьев вдохновляет кого-то из своих знакомых. Фильм Ильи Авербаха стал той самой отдушиной для Миронова, о которой он долго мечтал.

Цитата на память: «Где-то глубоко в нас живет одно стремление: туда, ввысь, домой!»

«12 стульев»

Даже если всю свою предыдущую жизнь вы провели на необитаемом острове, вы не можете не знать о блистательном, но не слишком удачливом великом комбинаторе Остапе Бендере. Мини-сериал Марка Захарова с Мироновым в главной роли до сих пор вызывает споры среди кинокритиков и зрителей. Кто-то признает его Остапа Бендера с пронзительно-печальными глазами лучшим воплощением этого персонажа.

Цитата на память: «Заграница нам поможет! Запад с нами!»

«Человек с бульвара Капуцинов»

Роль Ферста в фильме Аллы Суриковой стала для Миронова последней завершенной работой в кино. Многие говорят, что этой картиной он словно бы подвел итог всей своей жизни. Его герой верит в силу кинематографа, что он и есть тот самый свет, который облагораживает людей и делает их лучше.

Цитата на память: «Когда у человека есть цель в жизни, смерть ему не страшна!»

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что актриса Екатерина Градова рассказала, как стала супругой звезды советского кино Андрея Миронова.