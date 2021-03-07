Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман бросила первого мужа ради другого мужчины

Москва, 7 марта. Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман дала большое интервью, в котором поделилась подробностями личной жизни и раскрыла детали развода с бывшим мужем ради брака с другим мужчиной.

Исполнительница в первый раз вышла замуж в 2008 году за архитектора Владимира Перевозчикова. Их брак продлился до 2014 года. Он распался, потому что Ортман влюбилась в другого мужчину. Как призналась знаменитость, в 36 лет до нее дошло, что она так ни разу и не любила по-настоящему. В первом браке она больше принимала любовь, но не могла ответить теми же чувствами. При этом певица считает своего бывшего супруга замечательным человеком, с которым у нее сохранились дружеские отношения.

Наконец, артистка узнала, что такое любовь, повстречав Романа Бабкина, сотрудника спецслужб. Тогда Ортман решила не обманывать супруга и рассказать ему о намерении развестись. Перевозчиков принял эту новость спокойно.

«Он лишь спросил: «Ты уверена? Я потом тебя уже обратно не приму». А я была уверена. И не пожалела ни секунды», — цитирует исполнительницу издание «СтарХит».

Теперь Ортман — жена офицера Росгвардии. Возлюбленные сыграли свадьбу весной 2016 года. Артистка принимает активное участие в мероприятиях ведомства. Например, она проверила свои навыки экстремального вождения в программе «Проверка на прочность».