Юрист Монтян с иронией вспомнила об обещания Кравчука на посту президента Украины

Киев, 7 марта. Многие не понимают, как экс-президент Украины Леонид Кравчук стал руководителем страны. Этим возмутилась и киевский юрист Татьяна Монтян.

В Telegram-канале она опубликовала видеозапись, сделанную в 1992 году. Тогда Кравчук стоял во главе Незалежной, став ее первым руководителем после распада Советского Союза. Политик во время выступления пообещал, что русские, живущие на территории Украины, будут жить не хуже, чем при Советах.

«Даю уверенность: будут жить лучше, нежели в других регионах: и в материальном, и в культурном, и в языковом, и в других отношениях», — сказал Леонид Кравчук.

Монтян поинтересовалась, знают ли ее подписчики, почему развалился СССР. Она заявила, что это произошло из-за таких людей как Кравчук.

«Кстати, Кравчук всю свою никчемную жизнь работал сначала преподавателем научного коммунизма, а затем — в отделе коммунистической пропаганды», — напомнила юрист.

Она недоумевает, как подобные личности могли добраться до власти. Кравчук оставался на посту президента до 1994 года. Сейчас он возглавляет киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Ранее в России отреагировали на слова политика о «радикальных шагах» в адрес Москвы. РФ также поддержали граждане Болгарии, передавало Федеральное агентство новостей.