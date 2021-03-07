Осташко: выступление Путина на коллегии МВД стало сигналом к регулировке соцсетей

Москва, 7 марта. РФ создает новые механизмы по регулировке мессенджеров и соцсетей. Об этом рассказал руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Российский лидер Владимир Путин 3 марта во время выступления на коллегии МВД напомнил, что с 1 февраля в рамках нового закона провайдеры, владельцы соцсетей и других интернет-площадок должны будут выявлять и блокировать запрещенный контент. Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные штрафы. По мнению руководителя издания PolitRussia Руслана Осташко, уже в ближайшее время Россия возьмется за выработку новых подходов к регулировке соцсетей и мессенджеров. Выступление российского лидера послужило сигналом к действию.

«С учетом того, что на регулировку соцсетей в плане влияния на подростков обратил внимание Владимир Путин на коллегии МВД, я уверен, что дана четкая команда этот вопрос решить», — поделился он в беседе с корреспондентом Nation News.

Штрафные санкции, которые сейчас предусматриваются для администрации нарушающих российские законы социальных сетей, слишком мягкие, уверен эксперт. Он выразил мнение, что в ближайшее время Правительство РФ усиленно начнет прорабатывать этот вопрос. В зависимости от того, как соцсети будут реагировать на эти штрафы, власти в течение трех месяцев могут принять решение, стоит ли ужесточать требования и рассматривать вопрос блокировки социальных сетей за неповиновение российскому законодательству.

Представители Роскомнадзора составили протоколы в отношении некоторых социальных сетей за призывы несовершеннолетних граждан к участию в незаконных мероприятиях. Как сообщалось ранее, под наказание попали «ВКонтакте», «Одноклассники», Тelegram и ТikТok.