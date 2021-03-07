Яковлева назвала бедой мужчин-подкаблучников во главе государства

Санкт-Петербург, 7 марта. Основатель школы красоты Анастасия Яковлева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснила, почему считает Горбачева плохим президентом.

«У Горбачева была рядом женщина, которая, похоже, и правила. Ее ненавидели за то, что она оказывала очень серьезное давление на Горбачева, в том числе и политическое. Он как раз был мужчиной, который подвергся влиянию женщины. Большое количество людей это понимало», — считает она.

Яковлева припомнила, что в 1989 году даже писала работу на тему «Проблемы перестройки». Глядя на семью генсека, а впоследствии, президента СССР Горбачева, она сделала вывод, что мужчина-подкаблучник во главе государства — беда. Эксперт не хотела бы, чтобы страной руководила женщина. Пример успешного правления Екатерины II для нее является скорее исключением.

«Екатерина II не была русской. Она была немкой. Это кое-что меняет. Здесь именно разница в культуре. Мое мнение: на посту президента должен быть мужчина. Это его ответственность, это мужское дело. Потому что у женщины другая физиология. Мы можем быть очень умными и какими угодно, но на женщину проще надавить. Поскольку на Россию со всех сторон идет давление, никто нам добра особо не желает», — считает Яковлева.

Пример Натальи Поклонской в качестве сильного лидера спикер посчитала некорректным. По ее словам, Поклонская не была президентом, для нее президент — это мощный и не поддающийся давлению мужчина.

«К женщине можно найти разные подходы. Поверьте, как только у нас будет президентом женщина, вся мировая общественность сделает все, чтобы заставить ее прогнуться», — считает Яковлева.

Ранее ФАН рассказывал, почему многие россияне считают Михаила Горбачева предателем.