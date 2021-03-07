Николай Азаров назвал политику ЕС в отношении Украины тройными стандартами

Киев, 7 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал об истинной политике Евросоюза в отношении Киева.

Как считает экс-политик, в отношении Украины ЕС проявляет даже не двойные, а тройные стандарты. В пример он привел демонстративное игнорирование масштабных нарушений прав человека украинскими властями.

В частности, в ходе своего визита в Киев председатель Европейского совета Шарль Мишель не планирует обсуждать ни закрытие оппозиционных телеканалов, ни аресты политологов. Азаров назвал это ярчайшим примером двойных стандартов ЕС.

«Я достаточное количество раз встречался с такими деятелями и знаю, что они — люди двойных стандартов, если не тройных. И от того, что он что-то скажет, абсолютно ничего не зависит. А приедет он и сделает совсем другое. Его же не удивляет, что он приехал в страну, где закрыли три канала», — написал Азаров в Facebook.

Комментируя ситуацию в стране, бывший премьер отметил, что украинский политтехнолог Юрий Дудкин является вдумчивым и рассудительным человеком, но его по глупому обвинению посадили за решетку.

«Если где-то в Европе такое произошло бы, этот Шарль Мишель разрывался бы, или в России такое произошло бы, разрывался бы от негодования. Но он же молчит», — заключил Азаров.

Ранее бывший украинский премьер рассказал о неблагополучной обстановке с коронавирусом на Украине. По его словам, есть большие проблемы с вакцинацией.