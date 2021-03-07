В Китае объяснили, чем обернется для США попытки запугать Россию

Пекин, 7 марта. США в последнее время оказывают жесткое давление на Россию в надежде запугать, однако эти провокации могут привести к негативным последствиям, пишет китайское издание Sina.

США и Россия уже давно находятся в натянутых отношениях. В связи с этим страны регулярно высказывают друг другу различные претензии. Но Белый дом решился на беспрецедентные шаги и пытается запугать своих оппонентов, цитирует китайское издание «ПолитРоссия». Вашингтон кидает из стороны в сторону: он то постоянно угрожает санкциями, то оказывает экономическое давление на Россию, то гремит своим вооружением прямо на границах РФ.

Военные эксперты уверены, что все эти попытки оказать психологическое воздействия на Москву чреваты неприятностями и могут очень дорого обойтись Западу.

«Размеры ядерного арсенала России сопоставимы с возможностями Соединенных Штатов. Так как силы равны, почему россияне должны бояться угроз американцев?» — недоумевают авторы Sina.

Россия ежегодно вводит в свое вооружение новейшие разработки, Москва кардинально обновила свои Ракетные войска. В Российскую армию начинают поступать даже гиперзвуковые боевые системы, аналогов которым за рубежом пока нет. Поэтому, аналитики Sina считают, что США играют с огнем и может обжечься.

Ранее ФАН писал, что китайские СМИ уверены, что провокация США и НАТО в Закавказье обернулась жесткой реакцией России. Вашингтон хочет подчинить своему влиянию три закавказские страны — Грузию, Армению и Азербайджан.