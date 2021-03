Освобождение города Пауа и неэффективность миссии ООН — что произошло в ЦАР 6 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 6 марта 2021 года.

На севере Центральноафриканской Республики правительственные войска освободили от боевиков стратегически важный город Пауа. Российские инструкторы и руандийские союзники оказывают военнослужащим помощь в обеспечении безопасности.

Пауа является «транспортным ключом» в северо-западной части страны. Немного восточнее от него расположена федеральная трасса, связывающая столицу республики с Чадом. От границы с соседним государством населенный пункт отделяет около 50 километров.

Западнее пролегает дорога до Нгаунде. Через этот город проходят несколько автомагистралей, ведущих из ЦАР в Чад и Камерун. Теперь боевики лишились возможности свободного передвижения на северной границе, где они регулярно пополняли ряды наемниками и получали оружие.

L'arrivée des forces armées (FACA) et de leurs alliés russes dans la ville de #Paoua #Centrafrfrique #Africa #Faca pic.twitter.com/g0ANFPIvZs

На фоне успехов армии ЦАР все чаще стали звучать упреки в адрес миротворческой миссии ООН в республике.

#ConfPress . #RCA ???????? #Sécurité : Le SG de l'ONU recommande une augmentation de 2 750 militaires et 940 policiers afin d’accroître la capacité de la #MINUSCA à s’acquitter des tâches prioritaires de son mandat et à lui permettre d’améliorer sa capacité. pic.twitter.com/UAhkYs9IUO

Многопрофильная миссия международной организации (МИНУСКА) не участвует в борьбе правительственных сил против бандитских группировок и не обеспечивает защиту мирных граждан.

Например, 3 марта миротворцы ООН не смогли помешать боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) разграбить гуманитарный конвой в населенном пункте Бемаль. По словам сотрудников пострадавшей миссии, «голубые каски» лишь посетовали на то, что «радикалы их не слушаются».

По данным издания CAJ News, МИНУСКА занимается незаконной добычей золота и алмазов. Кроме того, были отмечены случаи, когда на черном рынке появлялось оружие, которое миротворцы конфисковали у боевиков.

#ConfPress. Opérations de désarmement et de démobilisation. A #Bangui, 86 combattants de la Seleka Rénovée ont été désarmés et démobilisés dans le cadre du Programme National DDRR. 33 armes de guerre, 16000 minutions et 190 explosifs ont été collectées. pic.twitter.com/m90a3SOwEq