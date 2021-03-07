Освобождение города Пауа и неэффективность миссии ООН — что произошло в ЦАР 6 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 6 марта 2021 года.

Контрнаступление продолжается

На севере Центральноафриканской Республики правительственные войска освободили от боевиков стратегически важный город Пауа. Российские инструкторы и руандийские союзники оказывают военнослужащим помощь в обеспечении безопасности.

Пауа является «транспортным ключом» в северо-западной части страны. Немного восточнее от него расположена федеральная трасса, связывающая столицу республики с Чадом. От границы с соседним государством населенный пункт отделяет около 50 километров.

Западнее пролегает дорога до Нгаунде. Через этот город проходят несколько автомагистралей, ведущих из ЦАР в Чад и Камерун. Теперь боевики лишились возможности свободного передвижения на северной границе, где они регулярно пополняли ряды наемниками и получали оружие.

На фоне успехов армии ЦАР все чаще стали звучать упреки в адрес миротворческой миссии ООН в республике.

«Персонал ООН в ЦАР показал низкую эффективность в урегулировании кризиса в стране. Более 14 000 человек контингента МИНУСКА обходятся международному сообществу примерно в один миллиард долларов в год и не способствуют восстановлению мира в стране», — отметил независимый эксперт ООН по правам человека Яо Акбеци.

#ConfPress. #RCA???????? #Sécurité : Le SG de l'ONU recommande une augmentation de 2 750 militaires et 940 policiers afin d’accroître la capacité de la #MINUSCA à s’acquitter des tâches prioritaires de son mandat et à lui permettre d’améliorer sa capacité. pic.twitter.com/UAhkYs9IUO — MINUSCA (@UN_CAR) March 3, 2021

Многопрофильная миссия международной организации (МИНУСКА) не участвует в борьбе правительственных сил против бандитских группировок и не обеспечивает защиту мирных граждан.

Например, 3 марта миротворцы ООН не смогли помешать боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) разграбить гуманитарный конвой в населенном пункте Бемаль. По словам сотрудников пострадавшей миссии, «голубые каски» лишь посетовали на то, что «радикалы их не слушаются».

По данным издания CAJ News, МИНУСКА занимается незаконной добычей золота и алмазов. Кроме того, были отмечены случаи, когда на черном рынке появлялось оружие, которое миротворцы конфисковали у боевиков.

#ConfPress. Opérations de désarmement et de démobilisation. A #Bangui, 86 combattants de la Seleka Rénovée ont été désarmés et démobilisés dans le cadre du Programme National DDRR. 33 armes de guerre, 16000 minutions et 190 explosifs ont été collectées. pic.twitter.com/m90a3SOwEq — MINUSCA (@UN_CAR) March 3, 2021

Экономика

Освобождение федеральной трассы RN3, соединяющей ЦАР и Камерун, положительно сказалось на экономике, сообщает издание Ndjoni Sango. Теперь гражданский транспорт может спокойно доставлять продовольствие и промышленные товары в столицу и ряд других крупных городов в западной части страны.

Жители Центральноафриканской Республики выразили слова благодарности правительственным войскам, российским инструкторам и другим союзникам за обеспечение безопасности на всем маршруте по оси Банги — Белоко. По данным издания, беглый экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе лично координировал «макиавеллистский» план захвата трассы с помощью подручных ему боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Заблокировав дорогу, опальный политик рассчитывал ослабить действующее правительство и совершить госпереворот. Однако захват трассы обернулся трагедией для местного населения, которое оказалось лишено продовольствия и товаров первой необходимости.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: la libération de villes et du corridor de Bangui-Beloko permet de booster l’économie https://t.co/dqSPXzVsmf — 236 News ???????? (@236News) March 6, 2021

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко анонсировал открытие первой российской пивоварни в стране. Об этом сообщил бывший дипломат Кристиан Газам Бетти в Twitter.

Рынок хмельных напитков ЦАР монополизирован французскими производителями, в частности, фирмой Castel. Открытие российского пивоваренного завода сбалансирует цены, а главное — создаст новые рабочие места.

«Откроются новые вакансии — вот что важно», — отметил пользователь соцсети под ником Еnzocedric.

Une nouvelle #brasserie va bientôt ouvrir ses portes en #Centrafrique. Annonce faite par l’Ambassadeur de #Russie ????????en ????????. Le français #Castel et son enterprise MOCAF risque bien de plier bagages. jusqu’à lors MOCAF était l’unique brasserie du pays. @UEenRCA @FranceBangui — Christian G. Betty (@GazamBetty) March 6, 2021

Всемирный совет по алмазам (WDC) призвал всех участников торговли проявить осмотрительность в отношении экспорта необработанных минералов, предположительно добытых в ЦАР.

Эксперты уточнили, что в настоящее время необработанные камни могут быть приобретены на законных основаниях, только если они соответствуют минимальным требованиям Системы сертификации Кимберлийского процесса (KPSC) ЦАР.

В результате того, что некоторые алмазные рудники оказались на территориях, подконтрольных боевикам, драгоценные минералы все чаще продают на черном рынке, из-за чего увеличился их нелегальный оборот.