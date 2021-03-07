Сергея Лазарева возмутили огромные цены на горнолыжном курорте в Сочи

Москва, 7 марта. Российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев поделился с фанатами в Instagram стоимостью горнолыжной экипировки на Красной Поляне. Певца возмутили высокие цены.

Артист после триумфальной победы в шоу «Танцы со звездами» отправился отдыхать в Сочи. Лазарев решил научиться горнолыжным видам спорта. Для этого ему потребовалось приобрести необходимое обмундирование. Но даже такому обеспеченному человеку, как он, ценник на экипировку показался баснословным, о чем певец и поспешил рассказать своим подписчикам.

«Мы тут вышли пройтись по магазинам, для того чтобы купить снаряжение какое-то. И хочется сказать, что лучше бы не ходили. Потому что надо оставить целое состояние, чтобы купить какой-то костюмчик для горнолыжного спуска», — поделился исполнитель.

Артист все равно не стал отказывать себе в удовольствии испытать адреналин от катания на сноуборде. Без падений не обошлось, но трехчасовой инструктаж от тренера принес свои плоды. Певец стал увереннее стоять на доске и теперь надеется покорить более крутые вершины.

После победы в «Танцах со звездами» артист записал закулисное видео для своих поклонников и случайно запечатлел мужчину, который тайно болел за него. Им оказался Алекс Малиновский, с которым Лазарев ранее отдыхал за границей.