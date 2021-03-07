«Мы там отдохнем»: Илья Авербух рассказал, куда поедет с Арзамасовой 8 марта

Москва, 7 марта. В канун Международного женского дня во Дворце спорта «Мегаспорт» состоялось масштабное шоу — гала-концерт «Ледниковый период». В мероприятии принимают участие герои разных сезонов популярного телепроекта Первого канала.

Среди участников отметились Ольга Бузова, Дмитрий Соловьев, Регина Тодоренко, Роман Костомаров, Ольга Кузьмина и Александр Энберт и многие другие.

Создатель шоу — популярный фигурист и продюсер Илья Авербух. Он пришел на съемки во дворец спорта «Мегаспорт» без супруги Лизы Арзамасовой. Продюсер пояснил, что супруга подойдет чуть позже.

Во время беседы с корреспондентом Teleprogramma.pro Авербух поделился планами на праздничные дни. По его словам, в ближайшие дни возлюбленные покинут Москву и отправятся на юг страны, где весна уже полностью «вступила в свои права».

«Сейчас в Ессентуках строится Ледовый центр. И я там буду по работе, и заодно мы там отдохнем эти два дня семьей», — рассказал фигурист.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова официально вступили в брак 20 декабря 2020 года. Молодожены не скрывали торжество и поделились кадрами из ЗАГСа в своих аккаунтах в Instagram. Поклонники фигуриста и актрисы долгое время сомневались в том, что отношения звездной пары приведут к алтарю. Но несмотря на большую разницу в возрасте (Авербуху 47 лет, а Арзамасовой — 25), влюбленные все-таки поженились.

СМИ писали, что Илья Авербух — выгодная партия для скромно зарабатывающей актрисы. Фигурист часто является исполнителем государственных заказов по ледовым шоу.

Ранее ФАН писал о том, что браку Арзамасовой и Авербуха пророчат скорый конец из-за проблем в постели.