Москва, 7 марта. Известный политолог Анатолий Вассерман считает, что Украине не бывать членом Североатлантического альянса, поскольку НАТО боится прямого столкновения с Россией.

Соглашение стран НАТО о коллективной защите предусматривает, что нападение на любую из стран альянса рассматривается как нападение на всех участников договора. Следовательно, любая война с участием Украины потребует вмешательства НАТО.

«А оно им надо?» – задался вопросом Вассерман в беседе с журналистами Baltnews.

Страны НАТО отдают себе отчет в том, что значит воевать с Россией не через посредников, а напрямую.

«Большая часть политиков НАТО — это люди более или менее вменяемые, и шансов, что они впишутся в войну, практически никаких. Соответственно, включать потенциальную угрозу для самих себя эти страны явно не хотят сейчас и, видимо, не захотят в обозримом будущем», — добавил политолог.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук ранее заявил, что вступление Украины в НАТО — это «единственный способ защитить независимость страны». Американцы настаивают, чтобы Киев провел военные реформы. За это Украине даже пообещали 150 миллионов долларов за доведение ВСУ до стандартов НАТО.

«Я, конечно, не исключал бы, что Украину могут включить в какие-то элементы структуры НАТО, но называть это защитой независимости – это примерно то же самое, что называть публичный дом институтом благородных девиц», – подчеркнул Вассерман.

США не упускают возможности использовать Украину и других посредников, чтобы вовлечь Россию в войну. Вассерман отметил, что это довольно опасно, так как у Москвы есть техническая возможность «построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой».

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заметил, что принимать Украину в свой состав ни ЕС, ни НАТО не собираются.