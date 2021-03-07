Европе предсказали масштабные финансовые потери из-за низких темпов вакцинации

Брюссель, 7 марта. Низкие темпы вакцинации еврозоны от коронавирусной инфекции вызывают беспокойство аналитиков. При промедлениях в восстановлении работы бизнеса ЕС может потерять огромные суммы.

Об этом стало известно из материала агентства Bloomberg. Европа значительно отстает в распространении вакцины от COVID-19, что может плохо закончиться для местной экономики.

«Низкие темпы вакцинации продолжают ставить под угрозу восстановление в еврозоне», — заявил главный экономист ING Belgium SA в Брюсселе Питер Ванден Хут.

Промедление в восстановлении на период от одного до двух месяцев способно обойтись европейской экономике от 50 до 100 миллиардов евро потерянного производства, по информации Bloomberg Economics.

Тенденция отмечается на фоне перебоев в поставках, политической ситуации и общественного сопротивления, цитирует агентство «Ъ». Местная бюрократия, как и беспорядочные сообщения от правительств, осложняют процесс вакцинации в еврозоне, считают эксперты. При этом, по их словам, ЕС «отчаянно» нуждается в ускорении темпов внедрения вакцины от коронавируса, если европейцы действительно хотят справиться с инфекцией.

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