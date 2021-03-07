В Тюмени иномарка врезалась в частный дом и протаранила комнату с младенцем

Тюмень, 7 марта. Водитель за рулем Skoda Octavia протаранил частный дом, повредив детскую комнату. Инцидент произошел на улице Парковая.

Пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, 27-летний мужчина въехал в дом, передает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. На момент аварии маленького мальчика в комнате не было.

По предварительной информации, в инциденте пострадали четыре человека: водитель иномарки, его молодая жена, годовалая дочь и еще один пассажир. Выбраться из поврежденного автомобиля помог мужчина, живущий по соседству. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.